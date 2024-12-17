درجات حرارة منخفضة ورطوبة ليلية في الإمارات اليوم

في حين ستتمتع العديد من المناطق بدرجات حرارة لطيفة طوال اليوم، من المتوقع أن يصبح الطقس رطبًا بحلول الليل، ويستمر حتى صباح الأربعاء، وقد يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى تكوين الضباب، خاصة في بعض المناطق الداخلية.