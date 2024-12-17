درجات حرارة منخفضة ورطوبة ليلية في الإمارات اليوم
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة اليوم طقسا صحوا إلى غائم جزئيا، وفقا لمركز الوطني للأرصاد الجوية.
ويتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا على بعض المناطق الغربية والجزر بسبب ظهور السحب المنخفضة.
ومع انتقال البلاد إلى طقس شتوي أكثر برودة، ستتراوح درجات الحرارة يوم الثلاثاء من 8 درجات مئوية في الجبال إلى 29 درجة مئوية مريحة في المناطق الداخلية.
في حين ستتمتع العديد من المناطق بدرجات حرارة لطيفة طوال اليوم، من المتوقع أن يصبح الطقس رطبًا بحلول الليل، ويستمر حتى صباح الأربعاء، وقد يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى تكوين الضباب، خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وبالإضافة إلى التغيرات في درجات الحرارة، من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مختلف أنحاء البلاد، تنشط أحيانا مع وصول سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. وستكون الرياح لطيفة تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، مما يوفر بعض الراحة خلال النهار.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي، في حين يكون خفيفا في بحر عمان.