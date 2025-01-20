درجات حرارة معتدلة في الإمارات وأجواء غائمة جزئياً
يتوقع أن يكون الطقس اليوم الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا على مختلف مناطق الدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء، خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وتسود رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل هباتها إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الفجيرة حول 27 درجة مئوية، وفي دبي تتراوح درجات الحرارة بين 15 و23 درجة مئوية، مع رطوبة قصوى تبلغ 80 في المائة ورطوبة دنيا 35 في المائة. وفي أبوظبي تتراوح درجات الحرارة بين 15 و23 درجة مئوية، مع رطوبة قصوى تبلغ 85 في المائة ورطوبة دنيا 35 في المائة.
ويتأثر نمط الطقس الحالي بنظامين متعارضين: منطقة الضغط المنخفض من الشرق ونظام الضغط المرتفع من الغرب. غالبًا ما يجلب الضغط المنخفض طقسًا غير مستقر، مثل السحب والأمطار، بينما يرتبط الضغط المرتفع بظروف صافية ومستقرة.
وشهد سكان إمارة رأس الخيمة، الأحد، هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، إلا أن الضباب الكثيف في المناطق المرتفعة جعل القيادة صعبة على السائقين.