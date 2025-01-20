درجات حرارة معتدلة في الإمارات وأجواء غائمة جزئياً

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الفجيرة حول 27 درجة مئوية، وفي دبي تتراوح درجات الحرارة بين 15 و23 درجة مئوية، مع رطوبة قصوى تبلغ 80 في المائة ورطوبة دنيا 35 في المائة. وفي أبوظبي تتراوح درجات الحرارة بين 15 و23 درجة مئوية، مع رطوبة قصوى تبلغ 85 في المائة ورطوبة دنيا 35 في المائة.