حفل "كولد بلاي" في أبوظبي: طقس غائم وأمطار محتملة

وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بعض الأيام الباردة، حيث اقتربت درجات الحرارة من الصفر في بعض أجزاء الدولة. وفيما يلي تفصيل كامل لما يمكنك توقعه من ظروف الطقس في يوم حفل "كولد بلاي" في أبوظبي: