حفل "كولد بلاي" في أبوظبي: طقس غائم وأمطار محتملة
هل أنت واحد من بين الآلاف الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بحفل "كولد بلاي" القادم تحت سماء مرصعة بالنجوم؟
سيتوجه العديد من المقيمين إلى أبوظبي من الإمارات الأخرى في يوم الحدث، ويحتاجون أيضاً إلى الاستعداد للظروف الجوية أثناء تنقلهم.
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بعض الأيام الباردة، حيث اقتربت درجات الحرارة من الصفر في بعض أجزاء الدولة. وفيما يلي تفصيل كامل لما يمكنك توقعه من ظروف الطقس في يوم حفل "كولد بلاي" في أبوظبي:
هل ستمطر؟
قالت هيئة الأرصاد الجوية في الإمارات إن الطقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية، والشمالية، والشرقية.
فيما سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س.
ورغم ذلك، يتعين على الحاضرين في الحفل أن يحملوا معهم مظلة، حيث قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضاً إن هناك فرصة لهطول الأمطار.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي إلى 18 درجة مئوية، كما سيكون الطقس غائماً جزئياً مع هطول أمطار خفيفة في كلتا الإمارتين.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة في الشارقة وعجمان، في حين من المتوقع هطول أمطار غزيرة في رأس الخيمة وأم القيوين.