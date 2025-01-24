ثلوج تغطي جبال رأس الخيمة في أحد أبرد أيام الإمارات

وقال "كان المنظر هناك هذا الصباح لا يصدق تمامًا مع الجبل المغطى بالثلوج والمنطقة بأكملها مغطاة بثلوج بيضاء مبهرة. بدأ تساقط الثلوج في الساعة 3 مساءً يوم الجمعة بعد الظهر وبدأ تساقط الثلوج الكثيفة في الساعة 8 مساءً واستمر حتى منتصف الليل، حيث غطت المنطقة بأكملها بطبقة سميكة من الثلج".