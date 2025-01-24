ثلوج تغطي جبال رأس الخيمة في أحد أبرد أيام الإمارات
كان يوم 24 يناير 2009 أحد أبرد الأيام في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، عندما فوجئ السكان بمشهد نادر يتمثل في رؤية صور الجبال المغطاة بالثلوج في رأس الخيمة.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، فإن موجة البرد القارس التي ضربت الدولة في الليلة السابقة (23 يناير) أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى -3 درجات مئوية. وفي صباح ذلك اليوم (السبت)، غطت الثلوج قمة جبل جيس - على ارتفاع 5700 قدم - وامتدت لأكثر من خمسة كيلومترات.
وقال الرائد سعيد راشد اليماحي، مدير جناح الجو في شرطة رأس الخيمة آنذاك، والذي كان يقود طائرة مروحية فوق جبال جيس، إن المنطقة بأكملها كانت مغطاة بثلوج يصل ارتفاعها إلى 20 سم.
وقال "كان المنظر هناك هذا الصباح لا يصدق تمامًا مع الجبل المغطى بالثلوج والمنطقة بأكملها مغطاة بثلوج بيضاء مبهرة. بدأ تساقط الثلوج في الساعة 3 مساءً يوم الجمعة بعد الظهر وبدأ تساقط الثلوج الكثيفة في الساعة 8 مساءً واستمر حتى منتصف الليل، حيث غطت المنطقة بأكملها بطبقة سميكة من الثلج".
وظلت درجة الحرارة أعلى مجموعة الجبال باردة للغاية خلال النهار، حيث ارتفعت إلى 1 درجة مئوية فقط في فترة ما بعد الظهر من يوم 24 يناير. تقع مجموعة جبال جيس على بعد حوالي 25 كيلومترًا من مدينة رأس الخيمة وعادة ما تكون درجات الحرارة فيها أقل بكثير حتى خلال أشهر الصيف الذروة.
وأضاف الرائد اليماحي "ظلت كميات كبيرة من الثلوج موجودة حتى عندما عدنا بالطائرة من الجبل بعد ظهر اليوم. كان الجو لا يزال شديد البرودة هناك وكانت هناك احتمالات لتساقط الثلوج مرة أخرى الليلة".
وأوضح إم. في فارغيزي، أحد المراقبين في مكتب الأرصاد الجوية بمطار رأس الخيمة، أن "الأمطار المصاحبة للرياح الشرقية الباردة والغيوم المنخفضة ربما تسببت في انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر على الجبال".
ليست المرة الاولى
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها رأس الخيمة تساقط الثلوج، إذ شهدت الجبال في الإمارات تساقط ثلوج كثيفة قبل أربع سنوات في 28 ديسمبر/كانون الأول 2004.
وقال الرائد اليماحي: "كنت قد سافرت إلى هناك في عام 2004 عندما تساقطت الثلوج، ولكن هذه المرة (يناير/كانون الثاني 2009) كانت الثلوج أكبر بكثير واستمر تساقط الثلوج لفترة أطول أيضاً".
وأشار راشد محمد، وهو مواطن إماراتي يعيش بالقرب من جبال جيس، إلى أن تساقط الثلوج ليس أمراً شائعاً في الجبال باستثناء العواصف الثلجية العرضية - والتي يطلق عليها محلياً اسم "برد". وأضاف: "لكن ليلة الجمعة تلك، تساقطت الثلوج بكثافة أكبر من عام 2004 عندما استمرت لبضع لحظات فقط. وهذه المرة، غطت الثلوج قمة الجبل بالكامل بنحو 10 سم".
"أستغرب التغيرات التي طرأت على أحوال الطقس في الإمارة، فبالإضافة إلى تساقط الثلوج، فإن موجة البرد هذه المرة استمرت لفترة أطول.
وقال المواطن الإماراتي حسن ماجد (30 عاماً) من سكان منطقة خزام، إن تساقط الثلوج في هذه المنطقة أمر متفائل، مشيراً إلى أن الطبيعة تتحرك بشكل غريب. وأضاف: "من كان يتصور أن الطقس العاصف الذي استمر يومين، وانخفضت درجات الحرارة، سيؤدي إلى تساقط الثلوج على قمة الجبل؟ إن تساقط الثلوج ينبئ بتغيرات أخرى في حالة الطقس في الدولة خلال السنوات المقبلة".