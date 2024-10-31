توقعات بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، مشيراً الى ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، اليوم الخميس.