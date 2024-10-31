الطقس
توقعات بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الإمارات اليوم
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، مشيراً الى ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 38 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وترتفع مستويات الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية وتنخفض إلى 15% في المناطق الجبلية من الإمارات.