توقعات أمطار في الإمارات وتحذيرات من ضباب كثيف
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد بعض المناطق الشرقية من الدولة هطول أمطار، اليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تشكل بعض السحب الحملية.
كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر لاحتمال تشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية. ويظل التنبيه نشطًا من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة.
وبحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما إلى غائم جزئيا.
في حين قد تهطل الأمطار في بعض المناطق، يكون الطقس رطباً ليلاً ويستمر حتى صباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق المناطق الساحلية والداخلية.
وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا يصل إلى 38 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وقد تنخفض إلى 15 درجة مئوية في الجبال.
من المتوقع أن تهب على البلاد اليوم رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة، وتتحرك من الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى الشمالي الشرقي.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.