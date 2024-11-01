توقعات أمطار في الإمارات وتحذيرات من ضباب كثيف

من المتوقع أن تهب على البلاد اليوم رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة، وتتحرك من الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى الشمالي الشرقي.