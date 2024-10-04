الطقس
تواصل انخفاض درجات الحرارة في الإمارات اليوم
ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة صافيا إلى غائم جزئياً
تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خاصة في الأجزاء الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة مع أجواء الخريف الباردة التي تسود البلاد.
وتشهد العين انخفاضاً في درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تقتصر درجات الحرارة على 38 درجة مئوية في دبي، و39 درجة مئوية في أبوظبي.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صافيا إلى غائم جزئيا، لكنه قد يتحول إلى مغبر أحيانا في الغرب.
سيكون الطقس رطبًا في المساء وصباح السبت مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة في بعض الأحيان.
وتكون الأمواج معتدلة في الخليج العربي، لكنها تضطرب تدريجيا، وتكون خفيفة في بحر عمان.