تنبيه أصفر وأمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة اليوم

وفي حديثه لصحيفة الخليج تايمز في 12 ديسمبر، قال خبير المناخ الدكتور أحمد حبيب: "ابتداءً من 16 ديسمبر، ستشهد المنطقة رياحًا شمالية غربية مصحوبة بكتل هوائية أكثر برودة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بمقدار 5-7 درجات مئوية، بدءًا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى بقية أنحاء الدولة.