تنبيه أصفر وأمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم، وقد يتحول إلى مغبر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الجزر والمناطق الشمالية.
ومن المتوقع هطول أمطار في بعض مناطق الدولة، إلا أن الطقس سيكون رطباً بحلول ليلة الإثنين ويستمر حتى صباح الثلاثاء، مما قد يؤدي إلى تشكل الضباب خاصة في بعض المناطق الداخلية.
وأصدر المركز تنبيها باللون الأصفر بسبب هبوب رياح شمالية غربية قوية من المتوقع أن تشتد أحيانا وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2500 متر أحيانا فوق الجزر وبعض المناطق الغربية من الساعة 11 مساء الأحد وحتى الساعة 12 ظهرا من يوم الاثنين.
ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وهائجاً في البداية، يتحول إلى متوسط إلى خفيف في بحر عمان.
مع انتقال الإمارات إلى طقس شتوي أكثر برودة، يمكن للمقيمين أن يتوقعوا ظروفاً أكثر راحة في الأسابيع المقبلة. يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية في الجبال ويمكن أن ترتفع إلى 29 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وفي حديثه لصحيفة الخليج تايمز في 12 ديسمبر، قال خبير المناخ الدكتور أحمد حبيب: "ابتداءً من 16 ديسمبر، ستشهد المنطقة رياحًا شمالية غربية مصحوبة بكتل هوائية أكثر برودة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بمقدار 5-7 درجات مئوية، بدءًا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى بقية أنحاء الدولة.
"وتستمر درجات الحرارة العظمى في الإمارات تدريجياً في حدود 25-26 درجة مئوية، والصغرى عند 12 درجة مئوية."