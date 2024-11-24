الطقس
تنبيه أصفر بسبب الرياح والبحر الهائج في الإمارات صباحاً
احتمالية لتشكل الضباب أو السحب فوق بعض مناطق الدولة في وقت لاحق من اليوم.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر بشأن الرياح والبحر الهائج، والذي يستمر من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 9 صباحا اليوم 24 نوفمبر. ويحذر التنبيه من رياح شمالية غربية بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، وبحر هائج بارتفاع 6 أقدام في الخليج العربي.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم في الإمارات صحوا إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر.
من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء رطبة خلال الليل وصباح الإثنين، كما يحتمل تشكل الضباب على بعض مناطق البلاد.
وترتفع نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية، وتنخفض إلى 15% في الجبال، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و31 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 23 و32 درجة مئوية في دبي.