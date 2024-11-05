تنبيه أحمر في الإمارات بسبب الضباب الكثيف
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً باللون الأحمر بسبب استمرار حالة الضباب في الإمارات العربية المتحدة. ويعني التنبيه باللون الأحمر أن السكان بحاجة إلى توخي أقصى درجات الحذر حيث يمكن أن تزداد الظروف سوءاً.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9.30 صباحاً.
مع انتقال الطقس إلى فصل الشتاء، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ظروفًا ضبابية في الصباح خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع السلطات إلى خفض حدود السرعة من أجل سلامة سائقي السيارات.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في أجزاء مختلفة من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفاً بشكل عام وغائماً جزئياً في بعض الأحيان.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلاً ويستمر حتى صباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم الاثنين، سكان دبي إلى اتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لموسم الأمطار لضمان استمرار إمدادات الكهرباء.
وطلبت من العملاء اتخاذ خطوات استباقية لتجنب أي أعطال أو انقطاعات داخلية، وضمان إمدادات الطاقة الآمنة والمتواصلة.
قد تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في الجبال وقد تنخفض إلى 17 درجة مئوية. وقد تصل مستويات الرطوبة إلى 95 في المائة في المناطق الساحلية وقد تنخفض إلى 15 في المائة في الجبال.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.