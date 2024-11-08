تنبيه أحمر: ضباب كثيف يقلل من مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الجمعة، تنبيهًا باللون الأحمر بسبب استمرار الضباب في الإمارات العربية المتحدة. ويعني التنبيه باللون الأحمر أن السكان بحاجة إلى توخي أقصى درجات الحذر حيث يمكن أن تزداد الظروف سوءًا.
حذرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ومع دخول الإمارات العربية المتحدة فصل الشتاء، بدأ الطقس يصبح لطيفًا مع انخفاض درجات الحرارة. ومع اقتراب فصل الشتاء، شهدت الإمارات العربية المتحدة ظروفًا ضبابية في الصباح خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع السلطات إلى خفض حدود السرعة من أجل سلامة سائقي السيارات.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف، يظهر ضباب كثيف على الطرق المؤدية إلى أبوظبي. شاهد الفيديو أدناه:
سيكون الطقس اليوم أكثر برودة قليلاً، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وهي أقل من 38 درجة مئوية أمس، وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في أجزاء مختلفة من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفًا بشكل عام وغائمًا جزئيًا في بعض الأحيان.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا ويستمر حتى صباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.