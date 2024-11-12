تنبيه أحمر بسبب الضباب وتحذيرات للسائقين
أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الثلاثاء، تنبيها أحمر بسبب استمرار الضباب في تغطية أجزاء من الإمارات العربية المتحدة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وقد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9.30 صباحاً.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وتغطي الضباب أجزاء مختلفة من أبوظبي، كما هو واضح في الخريطة التي نشرتها إدارة الأرصاد الجوية.
تحقق من الخريطة أدناه:
وبدأت الأجواء هذه الأيام تتحسن مع دخول الإمارات العربية المتحدة فصل الشتاء. ومع اقتراب فصل الشتاء، أصبحت الضبابية الصباحية أمراً طبيعياً في الدولة. كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأحمر في نهاية الأسبوع وصباح الاثنين، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية.
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في بعض أجزاء من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفًا بشكل عام وغائم جزئيًا في بعض الأحيان.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا ويستمر حتى صباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.