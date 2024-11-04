تنبيه أحمر: استمرار الضباب الكثيف في الإمارات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الاثنين، تنبيها أحمرا بشأن الضباب، محذرا السكان من تدهور الرؤية الأفقية، التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9.30 صباحا.