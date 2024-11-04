تنبيه أحمر: استمرار الضباب الكثيف في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، اليوم الاثنين، تنبيها أحمرا بشأن الضباب، محذرا السكان من تدهور الرؤية الأفقية، التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة 9.30 صباحا.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية حالة من الضباب في الصباح، ما دفع السلطات إلى خفض السرعات القصوى حفاظاً على سلامة سائقي السيارات.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
كما حثت شرطة دبي السائقين على القيادة بأمان بسبب انخفاض الرؤية بسبب الضباب في مختلف أنحاء دبي.
وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف، شوهد ضباب كثيف على طريق الإمارات المتجه نحو الشارقة. شاهد الفيديو أدناه:
في حين توقعت الأرصاد الجوية ظروف ضبابية في أجزاء مختلفة من البلاد هذا الصباح، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفاً بشكل عام وغائماً جزئياً في بعض الأحيان.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا ويستمر حتى صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.