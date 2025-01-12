تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب، لكن من المتوقع عموماً أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً في بعض الأحيان.
ألقي نظرة هنا على المناطق المتأثرة بالضباب في ساعات الصباح الباكر:
وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 26 درجة مئوية، كما من المتوقع أن ترتفع إلى 26 درجة مئوية في أبوظبي و27 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تصل درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في أبوظبي، و16 درجة مئوية في دبي، و10 درجات مئوية في المناطق الداخلية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 25 إلى 90 في المائة في أبوظبي وبين 20 إلى 80 في المائة في دبي.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.