تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب اليوم

سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 25 إلى 90 في المائة في أبوظبي وبين 20 إلى 80 في المائة في دبي.