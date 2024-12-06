الطقس
تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر في الإمارات بسبب الضباب
قد تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية في المناطق الجبلية
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر للضباب في توقعاته الجوية لليوم الجمعة.
وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس في الدولة صحوا إلى غائم جزئيا، مع رطوبة نسبية خلال الليل وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 15 و90 في المائة.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل أقصاها إلى 30 كيلومترا في الساعة.
تم إصدار تنبيهات الضباب للمناطق الموضحة في الخريطة أدناه:
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية في أبوظبي و27 درجة مئوية في دبي، في حين قد تنخفض إلى 21 درجة مئوية في أبوظبي ودبي و8 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.