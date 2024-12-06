تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر في الإمارات بسبب الضباب

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس في الدولة صحوا إلى غائم جزئيا، مع رطوبة نسبية خلال الليل وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 15 و90 في المائة.