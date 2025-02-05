تغيرات الضغط تجعل شتاء الإمارات أكثر دفئاً خلال العام

وأضاف حبيب "لكن هذا العام ليس لدينا نفس نظام الضغط أو توزيعه المعتاد، مما يعني أن نفس الكتلة الهوائية لا تؤثر علينا، بل تؤثر كتلة هوائية باردة مختلفة على منطقتنا، وفي حين لم تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر، فقد وصلت إلى حوالي 1.6 إلى 1.7 درجة مئوية، ويفسر اختلاف نظام الضغط هذه الاختلافات".