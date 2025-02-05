تغيرات الضغط تجعل شتاء الإمارات أكثر دفئاً خلال العام
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة شتاءً أكثر دفئاً هذا العام، حيث تعتبر التغيرات في نظام الضغط عاملاً رئيسياً، بحسب خبير المناخ في المركز الوطني للأرصاد الجوية.
يذكر أن درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند -5.7 درجة مئوية في 3 فبراير/شباط 2017، في جبل جيس، أعلى قمة في البلاد.
وتم تسجيل أدنى درجة حرارة أخرى في ذلك العام بعد يوم واحد فقط، في الرابع من فبراير/شباط، عندما انخفضت درجة الحرارة إلى -3 درجة مئوية في نفس سلسلة الجبال.
وعلى النقيض من ذلك، كانت أدنى درجة حرارة مسجلة هذا العام حتى الآن عند مستوى معتدل نسبياً بلغ 1.9 درجة مئوية في 4 يناير في الساعة الخامسة صباحاً في جبل جيس، وذلك بعد قراءة بلغت 2.2 درجة مئوية في 3 يناير.
كيف تؤثر كتلة الهواء من المنطقة القطبية على الإمارات
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء، أوضح الدكتور أحمد حبيب، عالم الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأسباب وراء هذا التحول في درجات الحرارة.
وعزا ارتفاع درجات الحرارة إلى عوامل مناخية عدة ، منها توسع نظام الضغط المرتفع فوق سيبيريا، الذي يؤثر على دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية على نطاق أوسع.
وقال حبيب إن "هطول الأمطار ودرجات الحرارة والرياح تتأثر بنظام الضغط الذي يجلب كتل هوائية من مناطق مختلفة إلى بلادنا، وفي عام 2017 كان الوضع مختلفا، حيث تحركت كتلة هوائية من المنطقة القطبية باتجاه شمال السعودية وأثرت بشكل مباشر على الإمارات".
وأضاف حبيب "لكن هذا العام ليس لدينا نفس نظام الضغط أو توزيعه المعتاد، مما يعني أن نفس الكتلة الهوائية لا تؤثر علينا، بل تؤثر كتلة هوائية باردة مختلفة على منطقتنا، وفي حين لم تنخفض درجات الحرارة إلى الصفر، فقد وصلت إلى حوالي 1.6 إلى 1.7 درجة مئوية، ويفسر اختلاف نظام الضغط هذه الاختلافات".
التغيرات في نظام الضغط تؤثر على هطول الأمطار
ويتميز فصل الشتاء في الإمارات عادة بالسماء الصافية وهطول الأمطار بين الحين والآخر وزيادة الأنشطة الخارجية، وهو ما يجذب السياح والمقيمين على حد سواء. كما أكد محلل المناخ أن هطول الأمطار كان أقل هذا العام، ويعزى ذلك إلى تغير أنظمة الضغط.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم سلسلة من أنظمة الضغط المنخفض التي تتحرك من الغرب إلى الشرق والامتداد العرضي لحوض البحر الأحمر في تطور السحب وهطول الأمطار المتقطعة.
"وفي ليلة السابع من فبراير وأوائل الثامن منه، من المتوقع ظهور السحب على شمال رأس الخيمة وشرق الفجيرة، خاصة في أقصى الشمال والشرق، وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع اعتباراً من الأربعاء، ولكن من المتوقع انخفاضها بمقدار درجتين إلى خمس درجات اعتباراً من الجمعة السابع من فبراير".
وأضاف حبيب: "شهد شهر فبراير من العام الماضي هطول أمطار غزيرة، بما في ذلك عواصف البرد في الإمارات العربية المتحدة". وبحسب التقارير، كانت هذه أقوى عاصفة برد شهدتها العين منذ 40 عامًا. "ومع ذلك، فإن نظام الضغط الذي يؤثر على منطقتنا هذا العام مختلف".
ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
وأوضح أن أنظمة الضغط تختلف من سنة لأخرى وحتى من يوم لآخر، وقال: "توزيع درجات الحرارة على اليابسة والبحر يؤثر على تغيرات الضغط، والتي بدورها تؤثر على حركة الكتل الهوائية، وعادة ما تنتقل الكتل الهوائية من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، وأحياناً يؤدي ذلك إلى وصول كتل هوائية من الشمال إلى منطقتنا، وذلك حسب ظروف الضغط المرتفع السائدة".
وأكد أن أشهر الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد من يناير إلى مارس غير مستقرة بشكل عام، مع تقلبات جوية متكررة بسبب هذه التغيرات في نظام الضغط.
وأضاف حبيب أنه من المتوقع ظهور السحب على شمال رأس الخيمة وشرق الفجيرة ليلة الجمعة 7 فبراير وفجر السبت 8 فبراير، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتباراً من الأربعاء، قبل أن تنخفض بمقدار 2-5 درجات مئوية اعتباراً من الجمعة المقبل.