تساقط أمطار متوسطة في الفجيرة ورأس الخيمة

ونشر مركز العواصف، وهو مركز متخصص في رصد الأمطار في البلاد وخبير في الطقس، مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت على المناطق الجبلية. ألق نظرة على أحد مقاطع الفيديو أدناه، حيث يمكن رؤية السيارات وهي تقود عبر سلسلة من الجبال بينما تهطل الأمطار.