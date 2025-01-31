تساقط أمطار متوسطة في الفجيرة ورأس الخيمة
هطلت أمطار خفيفة على بعض أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر يوم الجمعة، فيما استمرت درجات الحرارة المنخفضة في إثارة البرد لدى السكان هذا الأسبوع.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن أمطاراً خفيفة هطلت على مناطق متفرقة من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، شملت مناطق الخليبية والحلة ودبا الفجيرة، وأعصمة في رأس الخيمة.
ونشر مركز العواصف، وهو مركز متخصص في رصد الأمطار في البلاد وخبير في الطقس، مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت على المناطق الجبلية. ألق نظرة على أحد مقاطع الفيديو أدناه، حيث يمكن رؤية السيارات وهي تقود عبر سلسلة من الجبال بينما تهطل الأمطار.
وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية الرجل خلف الكاميرا، عمر النعيمي، وهو يجلس القرفصاء على جانب الطريق، ويحمل مظلة في يده لتسجيل السيارات المسرعة.
وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المطر وهو يضرب الزجاج الأمامي للسيارة ويزداد غزارة بشكل تدريجي. شاهد مقطع المطر وهو يضرب السيارات على الطريق، أدناه: