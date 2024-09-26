تحذير من الضباب الكثيف: انخفاض الرؤية خطر على السائقين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تحذيراً باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف الذي غطى أجزاء كبيرة من الدولة، من رأس الخيمة إلى أبوظبي. ومن المتوقع أن يؤدي الضباب الكثيف إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير، مما يجعل السفر محفوفاً بالمخاطر، خاصة في ساعات الصباح الباكر.