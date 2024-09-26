تحذير من الضباب الكثيف: انخفاض الرؤية خطر على السائقين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تحذيراً باللونين الأحمر والأصفر بسبب الضباب الكثيف الذي غطى أجزاء كبيرة من الدولة، من رأس الخيمة إلى أبوظبي. ومن المتوقع أن يؤدي الضباب الكثيف إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير، مما يجعل السفر محفوفاً بالمخاطر، خاصة في ساعات الصباح الباكر.
وحثت شرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر وتخفيض السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، واتبعت الإجراءات المعتادة وخفضت السرعات على العديد من الطرق الخارجية والداخلية، كما حثت السائقين على اتباع السرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية، وحذرت شرطة دبي السكان من القيادة بأمان وحذر بسبب انخفاض الرؤية بسبب تشكل الضباب.
ألق نظرة على تشكيل الضباب:
ويتوقع أن يكون الطقس لطيفا بوجه عام، مع ظهور أجواء غائمة جزئيا أحيانا في المناطق الشرقية بعد الظهر، كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الغربية.
وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الجمعة، مما يؤدي إلى احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة خلال النهار، ويتراوح اضطراب البحر بين الخفيف والمتوسط، وقد يصبح مضطربا أحيانا في الخليج العربي غربا، في حين يظل بحر عمان خفيفا.
وتسجل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي 38 و37 درجة مئوية على التوالي، فيما قد تصل مستويات الرطوبة إلى نحو 90 بالمئة.