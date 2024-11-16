تحذير أصفر في الإمارات بسبب الرياح النشطة والبحر الهائج

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون هائجًا مع أمواج تصل إلى 7 أقدام في الخليج العربي من الساعة 9 مساءً اليوم. ويشير التنبيه الأصفر إلى ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.