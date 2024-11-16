تحذير أصفر في الإمارات بسبب الرياح النشطة والبحر الهائج
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر، اليوم السبت 16 نوفمبر، بسبب البحر الهائج والرياح النشطة التي تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتهب في اتجاه الشمال الغربي.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون هائجًا مع أمواج تصل إلى 7 أقدام في الخليج العربي من الساعة 9 مساءً اليوم. ويشير التنبيه الأصفر إلى ضرورة توخي الحذر عند المشاركة في الأنشطة الخارجية.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى توقع طقس صحو اليوم مع احتمال ظهور سحب متفرقة في بعض الأحيان، مع ظهور بعض السحب في المناطق الشرقية.
في حين توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة منخفضة في بعض أجزاء من البلاد اليوم، سيكون الطقس رطبًا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية.
ويمكن أن تنخفض الرطوبة إلى ما يصل إلى 20 في المائة في بعض المناطق في أبوظبي.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة في دبي إلى 85%.
يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية ويمكن أن ترتفع إلى 34 درجة مئوية في الجبال.
وتسجل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي ما يصل إلى 30 درجة مئوية، وهي أقل بقليل من 32 درجة مئوية أمس.