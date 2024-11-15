تحذير أحمر من الضباب وأمطار خفيفة متوقعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح الجمعة.
وأطلقت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها أحمرا، تحذر فيه السكان من تدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الداخلية حتى الساعة 9.30 صباحا.
للتعرف على المناطق الأكثر تضررا، اطلع على هذه الخريطة التي نشرتها إدارة الأرصاد الجوية:
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يتوقع معظم السكان في البلاد يومًا غائمًا جزئيًا وغائمًا في بعض الأحيان، هناك احتمال لهطول الأمطار في المناطق الشرقية والشمالية اليوم.
في حين توقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول بعض الأمطار في بعض أجزاء من البلاد اليوم، سيكون الطقس رطبًا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية.
ويمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية في الجبال ويمكن أن ترتفع إلى 33 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وستصل درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.