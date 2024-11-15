تحذير أحمر من الضباب وأمطار خفيفة متوقعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يتوقع معظم السكان في البلاد يومًا غائمًا جزئيًا وغائمًا في بعض الأحيان، هناك احتمال لهطول الأمطار في المناطق الشرقية والشمالية اليوم.