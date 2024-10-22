تحذيرات من الضباب وتوقعات بهطول أمطار في الإمارات

وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار، كما قد تتشكل بعض السحب الحملية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.