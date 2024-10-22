تحذيرات من الضباب وتوقعات بهطول أمطار في الإمارات
صدرت تنبيهات حمراء وصفراء لتحذير سكان الإمارات من ظروف الطقس الضبابية هذا الصباح، في حين من المتوقع هطول أمطار في بعض أجزاء من الدولة.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن تشكل الضباب قد يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً وحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية. وفيما يلي خريطة للمناطق المتضررة:
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، ونصحتهم بالقيادة الآمنة والالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وفي منشورات لاحقة على X، قيل إن حدود السرعة تم تخفيضها إلى 80 كم / ساعة على الطرق التالية:
أبوظبي العين (الختم - رزين)
أبوظبي العين (الوثبة - الفاية)
أبوظبي طريق سويحان (دوار الدفاع المدني - دوار سويحان)
أبوظبي العين (رومة - الخزنة)
طريق الشيخ محمد بن راشد (كيزاد - سيح السديرة)
طريق الطاف (دوار سويحان – السعد)
طريق سويحان (ناهل - ابوظبي)
طريق الطف (السد - العجبان)
وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار، كما قد تتشكل بعض السحب الحملية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ويصل معدل الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية، و15% في المناطق الجبلية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
وتسجل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي 37 درجة مئوية، وفي عموم المناطق الجبلية 19 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية 40 درجة مئوية.