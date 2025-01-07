تحذيرات من الضباب وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات
يتوقع بعض سكان الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة، الثلاثاء، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة.
وأشار المركز إلى أن الطقس من المتوقع أن يظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً بوجه عام على مختلف مناطق الدولة.
بعد أيام قليلة من تسجيل البلاد لأبرد يوم حتى الآن، مع ظهور الصقيع وبلورات الجليد في بعض المناطق، من المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء. ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تكوين الضباب، خاصة فوق المناطق الداخلية والساحلية.
في ساعات الصباح الباكر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر من الضباب في أجزاء من أبوظبي. ألق نظرة على المناطق المتضررة الموضحة على الخريطة التالية:
حثت شرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء الضباب، كما حثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على لوحات المعلومات الإلكترونية.
وقال خبير في الطقس لصحيفة "خليج تايمز" إن درجات الحرارة نهار السابع من يناير سترتفع إلى 28-29 درجة مئوية، مقارنة بـ24-25 درجة مئوية الأسبوع الماضي.
وتهب على البلاد رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.