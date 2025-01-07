تحذيرات من الضباب وأمطار متوقعة اليوم في الإمارات

بعد أيام قليلة من تسجيل البلاد لأبرد يوم حتى الآن، مع ظهور الصقيع وبلورات الجليد في بعض المناطق، من المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة بحلول ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء. ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تكوين الضباب، خاصة فوق المناطق الداخلية والساحلية.