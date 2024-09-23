تحذيرات باللونين الأحمر والأصفر في الإمارات بسبب الضباب

تم إصدار تنبيه باللون الأحمر في بعض المناطق بسبب الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية، ويستمر من الساعة 7.14 صباحًا حتى الساعة 9.15 صباحاً. وفي بعض المناطق الأخرى من الدولة، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر لاحتمالية تشكل الضباب، من الساعة 7.08 صباحًا حتى الساعة 9.15 صباحًا. تعرف على المناطق التي تم إصدار التنبيه فيها: