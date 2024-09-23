تحذيرات باللونين الأحمر والأصفر في الإمارات بسبب الضباب
تم إصدار تنبيه باللون الأحمر في بعض المناطق بسبب الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية، ويستمر من الساعة 7.14 صباحًا حتى الساعة 9.15 صباحاً. وفي بعض المناطق الأخرى من الدولة، تم إصدار تنبيه باللون الأصفر لاحتمالية تشكل الضباب، من الساعة 7.08 صباحًا حتى الساعة 9.15 صباحًا. تعرف على المناطق التي تم إصدار التنبيه فيها:
تشهد إمارة أبوظبي حالة من الضباب، ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مستوى الرؤية، كما يتوقع سكان الدولة تشكل الضباب ليلاً وصباح الثلاثاء.
أعلنت شرطة أبوظبي عودة السرعات المقررة على كافة الطرق الخارجية في الإمارة إلى وضعها الطبيعي، بعد أن خفضت في وقت سابق السرعات المقررة على بعض الطرق إلى 80 كيلومتراً في الساعة، منها طريق هزاع بن سلطان الأول وشارع بدع المطوع، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس خلال النهار صحواً مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحياناً، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، وتستمر الرطوبة في الارتفاع لتصل إلى 90% في المناطق الساحلية والداخلية، بينما قد تنخفض إلى 15% في الجبال.
يمكن ملاحظة انخفاض في درجات الحرارة مع انتهاء فصل الصيف رسميًا أمس، وحدث الاعتدال الخريفي في الساعة 4.44 مساءً يوم 22 سبتمبر. ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى ما دون 25 درجة مئوية في الليل وما دون 40 درجة مئوية خلال النهار.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 28 و42 درجة مئوية في دبي، وبين 27 و43 درجة مئوية في أبوظبي.