بلورات الثلج تغطي جبل جيس في اليوم الأبرد بالإمارات

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الدولة مثل هذه الظروف الباردة. خلال فصل الشتاء في الإمارات، من الممكن أن تتساقط حبيبات جليدية أو حتى الثلج في بعض من أبرد المناطق في البلاد، مثل ركنة في العين وجبل جيس في رأس الخيمة.

في الواقع، كان هناك وقت تم تسجيل درجات حرارة تحت الصفر في الجبال، مما جعل ركنة "وجهة سياحية" فورية. كان السكان المتحمسون يقودون سياراتهم حتى القمة فقط للعب بالثلج وصنع رجال الثلج بأنفسهم.

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على عدة مناطق في دبي وأبو ظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وذلك بسبب الطقس البارد.