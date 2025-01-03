بلورات الثلج تغطي جبل جيس في اليوم الأبرد بالإمارات
سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أبرد يوم حتى الآن هذا الشتاء، ولسعادة السكان، تم رصد الصقيع وبلورات الجليد على أعلى جبل في البلاد.
وانخفضت درجات الحرارة إلى 2.2 درجة مئوية عند الساعة 6.45 صباحاً على جبل جيس في رأس الخيمة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأظهر مقطع فيديو حصري نشرته هيئة الأرصاد الجوية، بلورات ثلجية تطفو أسفل مجرى مائي في الجبل.
ويظهر مقطع آخر سيارة متوقفة مغطاة بما يبدو أنه حبيبات ثلجية. كما تظهر قطرات من بلورات الصقيع على الأرض:
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الدولة مثل هذه الظروف الباردة. خلال فصل الشتاء في الإمارات، من الممكن أن تتساقط حبيبات جليدية أو حتى الثلج في بعض من أبرد المناطق في البلاد، مثل ركنة في العين وجبل جيس في رأس الخيمة.
في الواقع، كان هناك وقت تم تسجيل درجات حرارة تحت الصفر في الجبال، مما جعل ركنة "وجهة سياحية" فورية. كان السكان المتحمسون يقودون سياراتهم حتى القمة فقط للعب بالثلج وصنع رجال الثلج بأنفسهم.
هطلت أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على عدة مناطق في دبي وأبو ظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وذلك بسبب الطقس البارد.