انخفاض مدى الرؤية بسبب الغبار ورياح نشطة في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الدولة، الخميس 23 يناير، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب في المناطق الغربية، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين من استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، كما أن البحر هائج أحياناً في بحر عمان مع ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر حتى الساعة 2.30 ظهراً.
وتبلغ أعلى درجة حرارة متوقعة في الإمارات اليوم 26 درجة مئوية، مسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة وليوا. ومن حيث الرطوبة، ستشهد أبوظبي مستويات تتراوح بين 25% و65%، في حين من المتوقع أن تتراوح الرطوبة في دبي بين 25% و60%.
وسجلت أعلى درجة حرارة في الإمارات الأربعاء 26.2 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) عند الساعة 3.45 عصراً، فيما سجلت أدنى درجة حرارة 3.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) عند الساعة 6.30 صباحاً.