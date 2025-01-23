انخفاض مدى الرؤية بسبب الغبار ورياح نشطة في الإمارات

وتبلغ أعلى درجة حرارة متوقعة في الإمارات اليوم 26 درجة مئوية، مسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة وليوا. ومن حيث الرطوبة، ستشهد أبوظبي مستويات تتراوح بين 25% و65%، في حين من المتوقع أن تتراوح الرطوبة في دبي بين 25% و60%.