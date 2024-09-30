انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالإمارات

وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال تشكل السحب الكثيفة على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصحبها هطول الأمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

واستيقظ سكان بعض مناطق الإمارات على هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، الأحد، بعد أن توقعت توقعات سابقة هطول أمطار في أجزاء من الدولة حتى 30 سبتمبر/أيلول.