انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالإمارات
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، إن أمطاراً خفيفة هطلت على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي للدولة، اليوم الاثنين.
وبشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال تشكل السحب الكثيفة على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصحبها هطول الأمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
واستيقظ سكان بعض مناطق الإمارات على هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، الأحد، بعد أن توقعت توقعات سابقة هطول أمطار في أجزاء من الدولة حتى 30 سبتمبر/أيلول.
وتكون الرياح يوم الاثنين خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تتحول أحيانا إلى نشطة وقوية أحيانا أخرى وتصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة.
وتكون الأمواج في الخليج العربي خفيفة إلى معتدلة وفي بحر عمان معتدلة إلى خفيفة.
وتتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 40 درجة مئوية و39 درجة مئوية، في حين تتراوح الرطوبة بين 15% و80%.