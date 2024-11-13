انخفاض درجات الحرارة وضباب كثيف في مناطق بالإمارات

وستظل التحذيرات، التي تم رفعها منذ الساعة الثانية صباحًا، سارية حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكانت المناطق الأكثر تضررًا في منطقة الظفرة بأبوظبي. وفيما يلي خريطة: