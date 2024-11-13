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انخفاض درجات الحرارة وضباب كثيف في مناطق بالإمارات
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي
غطى ضباب كثيف أجزاء من أبوظبي، صباح الأربعاء، ما دفع إدارة الأرصاد الجوية إلى إصدار تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر.
وستظل التحذيرات، التي تم رفعها منذ الساعة الثانية صباحًا، سارية حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكانت المناطق الأكثر تضررًا في منطقة الظفرة بأبوظبي. وفيما يلي خريطة:
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مختلف أنحاء الدولة، وقد تصل إلى 18 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي. وفي دبي، قد تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية كحد أقصى و24 درجة مئوية كحد أدنى.
وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، ويتوقع عودة ظهور الضباب صباح الخميس في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتكون الأمواج في الخليج العربي خفيفة إلى معتدلة، وفي بحر عمان خفيفة.