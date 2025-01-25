انخفاض درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة ليلاً بالإمارات اليوم

في حين تشهد البلاد درجات حرارة شتوية باردة، فإن الطقس سيتحول إلى أكثر رطوبة بحلول ليلة السبت وصباح الأحد. ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية، فإن هذا الارتفاع في الرطوبة قد يؤدي إلى تشكل الضباب أو الرذاذ، خاصة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.