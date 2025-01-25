الطقس
انخفاض درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة ليلاً بالإمارات اليوم
تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتأتي بالأساس من الشمال الشرقي والشرق.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 25 يناير، صحوا إلى غائم جزئيا.
في حين تشهد البلاد درجات حرارة شتوية باردة، فإن الطقس سيتحول إلى أكثر رطوبة بحلول ليلة السبت وصباح الأحد. ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية، فإن هذا الارتفاع في الرطوبة قد يؤدي إلى تشكل الضباب أو الرذاذ، خاصة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتأتي بالأساس من الشمال الشرقي والشرق، وتتحول أحيانا إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
وبالنسبة لحالة البحر، فيتوقع أن يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحيانا، في حين من المتوقع أن يكون بحر عمان خفيفا.