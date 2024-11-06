انخفاض درجات الحرارة وتنبيهات ملونة بسبب الضباب
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وأصدرت السلطات تنبيهًا باللونين الأحمر والأصفر لبعض المناطق (الموضحة في الخريطة أدناه) بسبب الضباب وانخفاض الرؤية.
وقالت في تنبيه لها إن هناك "احتمال تشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية، من الساعة 2.30 صباحًا حتى الساعة 9.30 صباحًا يوم الأربعاء".
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 38 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 35 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومع ذلك، ستنخفض درجات الحرارة وربما تصل إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي و23 درجة مئوية في دبي و17 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتتراوح نسب الرطوبة بين 35 و90 في المائة في أبوظبي، وبين 35 و85 في المائة في دبي. ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.