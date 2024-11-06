انخفاض درجات الحرارة وتنبيهات ملونة بسبب الضباب

وقالت في تنبيه لها إن هناك "احتمال تشكل الضباب مع تدهور الرؤية الأفقية، التي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والداخلية، من الساعة 2.30 صباحًا حتى الساعة 9.30 صباحًا يوم الأربعاء".