انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة مع بداية العام الجديد
بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يحمل الأول من يناير من كل عام بشرى العام الجديد فحسب، بل يحمل أيضاً سؤالًا ملحاً - هل ستمطر؟
مع انتقال البلاد إلى شهر ديسمبر هذا العام، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً، مع هطول الأمطار في بعض المناطق خلال الشهر الماضي.
حتى الآن، سجلت الدولة أدنى درجة حرارة بلغت 4.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.
في الأسبوع الماضي، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن "طقس غير مستقر" اعتبارًا من يوم الاثنين 23 ديسمبر حتى يوم الخميس 26 ديسمبر، محذرًا السكان من امتداد متوقع لنظام الضغط المنخفض السطحي من الجنوب الشرقي.
الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ، تحدث لصحيفة الخليج تايمز وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الهيئة: "ابتداءً من 16 ديسمبر، ستشهد المنطقة رياح شمالية غربية مصحوبة بكتل هوائية أكثر برودة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بمقدار 5-7 درجات مئوية، بدءًا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى بقية أنحاء الدولة".
"وتستمر درجات الحرارة العظمى في الإمارات تدريجياً في حدود 25-26 درجة مئوية، والصغرى عند 12 درجة مئوية."
هل هناك مطر في ليلة رأس السنة؟
فهل سيؤثر المطر على خطط الجميع للاحتفال بالعام الجديد؟
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، ومن المتوقع أن تكون الظروف الجوية رطبة خلال الليل وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان، ولا توجد توقعات بهطول أمطار اليوم.
هل هناك مطر في يوم رأس السنة الجديدة؟
يتوقع السكان هبوب الهواء البارد وفرصة لهطول الأمطار يوم الأربعاء 1 يناير 2025. وفي اليوم الأول من العام الجديد، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات تتنبأ باحتمال هطول أمطار خفيفة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
ويتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة على البحر.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، يتحول تدريجيا إلى مضطرب ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
الطقس في 2 يناير 2025
من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الباردة يوم 2 يناير 2025، حيث أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الدولة ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة في بعض المناطق الداخلية، كما تهب رياح معتدلة إلى نشطة أحياناً فوق البحر.
بالنسبة لأولئك الذين يخططون لأي أنشطة خارجية على البحر، من المهم ملاحظة أن البحر سيكون هائجًا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومعتدلًا إلى هائج في بحر عمان.