انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة مع بداية العام الجديد

الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ، تحدث لصحيفة الخليج تايمز وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الهيئة: "ابتداءً من 16 ديسمبر، ستشهد المنطقة رياح شمالية غربية مصحوبة بكتل هوائية أكثر برودة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بمقدار 5-7 درجات مئوية، بدءًا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيًا إلى بقية أنحاء الدولة".