الطقس
انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم
البحر يكون معتدلا إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة، يوم السبت 1 فبراير، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ويكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في الجبال. ومع ذلك، وبينما ستنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق اليوم، فمن المرجح أن تتحول الظروف إلى الرطوبة ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون الرياح لطيفة تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب أحيانا مع ظهور السحب في الخليج العربي وبحر عمان.