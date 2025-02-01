انخفاض درجات الحرارة وأمطار متوقعة في الإمارات اليوم

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في الجبال. ومع ذلك، وبينما ستنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق اليوم، فمن المرجح أن تتحول الظروف إلى الرطوبة ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.