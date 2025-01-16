انخفاض درجات الحرارة مع المرحلة الثانية من الشتاء

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سائقي المركبات من تشكل ضباب كثيف على مناطق أبوظبي، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر، وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تنبيهاً باللون الأحمر، وخفض الحد الأقصى للسرعة على العديد من الطرق الخارجية في أبوظبي.