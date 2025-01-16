الطقس
انخفاض درجات الحرارة مع المرحلة الثانية من الشتاء
دخلت الإمارات المرحلة الثانية من الشتاء حيث يشتد البرد في أول أيامه ويستمر 26 يوماً، وينتهي في العاشر من فبراير.
دخلت الإمارات المرحلة الثانية من الشتاء، حيث يشتد البرد في أول أيامه ويستمر 26 يوماً، وينتهي في العاشر من فبراير.
ويتوقع سكان البلاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، مع رطوبة نسبية خلال الليل وصباح الجمعة، خاصة في المناطق الساحلية والداخلية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سائقي المركبات من تشكل ضباب كثيف على مناطق أبوظبي، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر، وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تنبيهاً باللون الأحمر، وخفض الحد الأقصى للسرعة على العديد من الطرق الخارجية في أبوظبي.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية.