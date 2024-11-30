انخفاض درجات الحرارة في الإمارات وتنبيه باللون الأصفر
انخفضت درجات الحرارة في دولة الإمارات إلى 7 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة 3.30 من صباح السبت 30 نوفمبر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة، حيث انخفضت درجة الحرارة في الإمارات إلى 9.7 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة 6.15 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة اليوم، إلا أن درجة الحرارة قد تصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
في هذه الأثناء، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر بسبب البحر الهائج والرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون مضطرباً مع أمواج تصل إلى 6 أقدام في بحر عمان حتى الساعة 11 من صباح الأحد 1 ديسمبر.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، أن البحر سيكون هائجًا مع أمواج تصل إلى 10 أقدام في الخليج العربي حتى الساعة 7 صباحًا يوم الأحد 1 ديسمبر. ويعني التنبيه البرتقالي أنه يجب على المرء أن يكون في حالة تأهب والامتثال للنصيحة الصادرة عن السلطات.
وبشكل عام، يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا، وقد يصاحبه غبار أحيانا، كما تظهر سحب منخفضة فوق بعض المناطق اليوم.
وتستمر الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة فوق البحر، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال في أنحاء البلاد.
ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومعتدلاً إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.