انخفاض درجات الحرارة في الإمارات وتنبيه باللون الأصفر

انخفضت درجات الحرارة في دولة الإمارات إلى 7 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة 3.30 من صباح السبت 30 نوفمبر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة، حيث انخفضت درجة الحرارة في الإمارات إلى 9.7 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة في الساعة 6.15 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة اليوم، إلا أن درجة الحرارة قد تصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الداخلية.