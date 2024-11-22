انخفاض الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب في الإمارات

في حين أشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 12 درجة مئوية في الجبال اليوم، فمن المتوقع أن تكون الظروف الرطبة ليلاً وتستمر حتى صباح السبت مع فرصة لتكوين الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.