انخفاض الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأحمر لحالة الضباب اليوم الجمعة من الساعة 3.30 صباحا وحتى الساعة 9.30 صباحا. وحذر التنبيه الذي أصدره المركز من انخفاض الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية أيضًا تنبيهًا باللون الأصفر مع احتمال تشكل الضباب من الساعة 1.30 صباحاً حتى الساعة 9.30 صباحاً، وقد يتفاقم الأمر أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وفيما يلي خريطة للمناطق المتضررة:
بشكل عام، يتوقع سكان الدولة أن يكون الطقس اليوم لطيفا، لكنه قد يصبح غائما جزئيا في بعض الأحيان.
في حين أشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 12 درجة مئوية في الجبال اليوم، فمن المتوقع أن تكون الظروف الرطبة ليلاً وتستمر حتى صباح السبت مع فرصة لتكوين الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
وقد تصل نسبة الرطوبة إلى 95% في بعض مناطق أبوظبي.
ويتوقع سكان منطقة القوع اليوم طقسا رطبا، حيث يصل مستوى الرطوبة إلى 95 في المائة.
وفي رزين، قد تصل نسبة الرطوبة أيضًا إلى 95 بالمائة.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
وفي هذه الأثناء، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، من المتوقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.