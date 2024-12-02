انخفاض الحرارة إلى 9 درجات وأمطار خفيفة اليوم

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم إلى 9 درجات مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الداخلية، كما يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية في أبو ظبي ودبي.