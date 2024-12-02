انخفاض الحرارة إلى 9 درجات وأمطار خفيفة اليوم
يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا ظروفاً جوية أكثر برودة اليوم الاثنين مع احتفالهم بالعيد الوطني الثالث والخمسين وسط سماء غائمة جزئياً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شرق وشمال الدولة وبعض الجزر.
من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الداخلية. وستنخفض مستويات الرطوبة إلى 15 في المائة في المناطق الجبلية وتصل إلى 85 في المائة في المناطق الداخلية والساحلية من الإمارات العربية المتحدة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وقد تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر بشأن اضطراب البحر، وحذر أولئك الذين يختارون ممارسة الأنشطة الخارجية من توخي الحذر. ومن المتوقع أن تكون الظروف الجوية مضطربة إلى معتدلة في الخليج العربي وخفيفة في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم إلى 9 درجات مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الداخلية، كما يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية في أبو ظبي ودبي.