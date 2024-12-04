انخفاض الحرارة إلى 7 درجات في المناطق الجبلية بالإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والغربية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، بينما تصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتتراوح نسب الرطوبة بين 90% في المناطق الداخلية و15% في المناطق الجبلية من الدولة.