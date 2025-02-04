"الوطني للأرصاد" يحذر من الضباب الكثيف صباح اليوم

ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية، تنشط أحيانا، على مختلف أنحاء البلاد غدا، وتكون الرياح معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، وقد تشتد أحيانا لتصل إلى 35 كم/ساعة.