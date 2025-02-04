"الوطني للأرصاد" يحذر من الضباب الكثيف صباح اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح الثلاثاء.
وأرسلت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً أحمراً، لإخطار السكان بتدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب. كما حثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وفيما يلي خريطة للمناطق المتضررة:
يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس الثلاثاء صحوا إلى حد كبير مع سماء غائمة جزئيا أحيانا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.
وأضافت نشرة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون رطبًا ليلًا وصباح الأربعاء.
وفي توقعات سابقة، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمال تشكل الضباب أو السحب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية، تنشط أحيانا، على مختلف أنحاء البلاد غدا، وتكون الرياح معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، وقد تشتد أحيانا لتصل إلى 35 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن يكون البحر متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.