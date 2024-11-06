المشاعل الإماراتية تحقق زيادة 300% في هطول الأمطار

وقال عمر اليزيدي، نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية: "كنا بحاجة إلى امتلاك منشأة لإنتاج مشاعلنا الخاصة، وتطبيق أبحاثنا، بدلاً من مجرد الشراء. أولاً، يساعدنا هذا على إجراء المزيد من الاختبارات والتحقق وإجراء المزيد من الأبحاث. لقد اعتقدنا أن هذا قد يؤدي إلى تحسينات أخرى أيضًا. ثانيًا، في إطار برنامج الإمارات للاستمطار، نشجع العلماء على دراسة علوم المواد. عادةً ما تكون مواد البذر المستخدمة قديمة منذ عقود ولم تشهد أي تحسن علمي كبير في جميع أنحاء العالم".