العين تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات بـ7.1 درجة مئوية
مع حلول موعد ارتداء الملابس الدافئة رسميًا، تهب رياح باردة، وتنخفض درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة. وسجلت الإمارات العربية المتحدة درجة حرارة 7.1 درجة مئوية في ركنة (العين) عند الساعة 06.45 صباحًا، وهي أدنى درجة حرارة لها لهذا اليوم.
لماذا رُكنة؟ هذه المنطقة في العين تسجل درجات حرارة منخفضة في كثير من الأحيان. وإلى جانب التضاريس الخاصة بما في ذلك الأودية والأشجار والكثبان الرملية، فإن الرمال في رُكنة مختلفة، كما قال الدكتور أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد الجوية في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز .
وأوضح أن "انتقال الكتلة الهوائية من المرتفعات الأعلى إلى المنخفضة يؤدي إلى تبريدها، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة".
هل تحتاج إلى الاحتفاظ بمظلة في متناول يدك؟ في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار من 23 ديسمبر حتى ظهر 28 ديسمبر، نتيجة "نظام الضغط المنخفض الممتد الذي يتحرك من الجنوب الشرقي، وينشأ في بحر العرب".
وبحسب التقويم الخليجي التقليدي، ينقسم فصل الشتاء إلى فترتين رئيسيتين: "أربعة في المري" و"أربعة في العقربي"، وتستمر كل منهما 40 يوماً. وتبدأ "أربعة في المري" في حوالي 28 ديسمبر/كانون الأول، وتتميز بالبرد الشديد وهطول الأمطار.
وقال الدكتورحبيب في وقت سابق لصحيفة "خليج تايمز": "بينما يجلب موسم الشتاء عمومًا فرصة أعلى لهطول الأمطار، فإن حدوثها الفعلي يعتمد على الظروف الجوية المحددة في ذلك الوقت".
(مع مدخلات من نانديني سيركار)