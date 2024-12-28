العين تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات بـ7.1 درجة مئوية

لماذا رُكنة؟ هذه المنطقة في العين تسجل درجات حرارة منخفضة في كثير من الأحيان. وإلى جانب التضاريس الخاصة بما في ذلك الأودية والأشجار والكثبان الرملية، فإن الرمال في رُكنة مختلفة، كما قال الدكتور أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد الجوية في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز .