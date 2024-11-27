الطقس في الإمارات: غيوم جزئية وأمطار متوقعة ليلاً
من المتوقع هطول أمطار خلال الليل مع تزايد الغطاء السحابي على مناطق متفرقة غربا وفوق الجزر، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ويكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، ويتوقع ارتفاع الرطوبة خلال الليل وصباح الخميس في بعض المناطق الداخلية.
وتهب الرياح خلال النهار خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ليلا خاصة على البحر، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
وحذرت نشرة جوية سابقة من المركز الوطني للأرصاد الجوية السكان من العواصف الرملية والأمطار من الأربعاء إلى الجمعة.
وستشهد البلاد نظامين طقسيين مختلفين - أحدهما على السطح (بالقرب من الأرض) والآخر أعلى في الغلاف الجوي - واللذان سيتحدان لتكوين السحب.
يمكن أن تلتقي هذه الأنظمة الجوية المختلفة وترفع الهواء الرطب، مما يؤدي إلى تطور السحب وربما هطول الأمطار، مثل المطر أو العواصف الرعدية.
وبحسب بيان للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن ذلك قد يؤثر على الظروف الجوية على مساحة واسعة، وذلك بحسب شدة الأنظمة.