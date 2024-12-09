الضباب يغطي بعض المناطق الغربية في الإمارات وتحذيرات باللونين الأحمر والأصفر

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بشأن الضباب، كما حذر السائقين من انخفاض مستوى الرؤية. ألق نظرة على المناطق التي قد تشهد بعض تشكل الضباب كما هو موضح في الخريطة التالية: