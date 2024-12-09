الضباب يغطي بعض المناطق الغربية في الإمارات وتحذيرات باللونين الأحمر والأصفر
يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل سماء ضبابية فوق بعض المناطق الغربية الداخلية اليوم الاثنين مع بدء أسبوع العمل في الدولة بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر بشأن الضباب، كما حذر السائقين من انخفاض مستوى الرؤية. ألق نظرة على المناطق التي قد تشهد بعض تشكل الضباب كما هو موضح في الخريطة التالية:
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية إن الإمارات ستتأثر بأنظمة ضغط سطحية ضعيفة، مصحوبة بامتداد مرتفع جوي علوي.
من المتوقع أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم على البلاد، ويصبح الطقس رطبا في الليل وصباح الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 40 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا يصل إلى 30 درجة مئوية في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضا إلى 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية.