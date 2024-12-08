الضباب يسيطر على طقس الإمارات وتحذيرات باللون الأصفر
من المتوقع أن تستمر حالة الطقس الضبابية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نهاية هذا الأسبوع، حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأصدر المركز تنبيهًا باللون الأصفر من الضباب في توقعاته اليومية لتحذير السكان من انخفاض الرؤية وتشكل الضباب فوق المناطق الموضحة على الخريطة على النحو التالي:
وعموما، من المتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع غبار عالق في بعض المناطق الشرقية أحيانا.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو السحب، وستصل مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة كحد أقصى في المناطق الداخلية والساحلية
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
وتشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً إلى 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 32 درجة مئوية في المناطق الداخلية من الدولة، كما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في دبي و29 درجة مئوية في أبوظبي.