الضباب يسيطر على طقس الإمارات وتحذيرات باللون الأصفر

وتشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً إلى 10 درجات مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى 32 درجة مئوية في المناطق الداخلية من الدولة، كما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في دبي و29 درجة مئوية في أبوظبي.