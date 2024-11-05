الذكاء الاصطناعي يرفع منسوب هطول الأمطار بالإمارات

وقال عمر اليزيدي نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية: "إن عمر السحب قصير جداً، لذلك إذا كان لديك سحب متعددة، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة خبراء الأرصاد الجوية في اختيار المواقع المثلى من خلال تحديد معايير معينة. الآن، إن العمليات المطبقة تتم يدوياً. لذلك، إن استخدام الذكاء الاصطناعي، سيمكن المشغل من النظر إلى جوانب معينة من السحب وتحديد المكان الذي يجب التوجه إليه ورؤيته، كما سيرشده الذكاء الاصطناعي".