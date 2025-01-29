الذكاء الاصطناعي: الحل الأمثل لمعالجة ندرة المياه في الإمارات

"على سبيل المثال، كجزء من برنامجنا البحثي البحري بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، نقوم بفحص تغيرات درجة حرارة المياه وتأثيرها على الحياة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال شراكتنا مع OceanX، أجرينا أبحاثًا حول المواد البلاستيكية الدقيقة، ودرسنا وجودها وتطورها في مناطق مختلفة من محيطاتنا. في حين أن هذه المواضيع قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ، إلا أنها بلا شك لها تأثير. وهنا تصبح قوة الذكاء الاصطناعي تحويلية. من خلال إنشاء شبكة من الأفكار، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير فهم أعمق وكشف الروابط التي تتجاوز ما يمكن أن تحققه الأساليب التقليدية لتحليل البيانات."