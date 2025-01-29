الذكاء الاصطناعي: الحل الأمثل لمعالجة ندرة المياه في الإمارات
يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة من خلال تعزيز تعديل الطقس من خلال تحسين التقنيات وتحسين التوقعات وتقليل العواقب غير المقصودة.
وهذا ما أكده الخبراء خلال مشاركتهم في المنتدى الدولي السابع لبحوث الاستمطار الذي انطلقت أعماله في أبوظبي الثلاثاء.
وناقش المنتدى التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً على إمكاناته في تعزيز استراتيجيات التكيف مع المناخ ودعم مبادرات تعديل الطقس.
يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توقعات الطقس الدقيقة
وتستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة شبكات التعلم العميق، تحليل كميات هائلة من البيانات الجوية لتوفير توقعات دقيقة للطقس. وتساعد هذه التوقعات في تحديد الظروف المثالية لتعديل الطقس، مثل تلقيح السحب وتتبع حركة وشدة أنظمة الطقس لتحديد نقاط التدخل.
وقال حسن الحوسني، المدير العام لشركة بيانات، سبيس 42: "نحن ننتقل من مجرد الاستجابة إلى نهج أكثر استباقية - التنبؤ بالتغيرات وتحليلها وحتى إحداثها والتي تؤثر بشكل إيجابي على بيئتنا. إحدى الخطوات هي فهم بيئتنا، مثل مراقبة درجة حرارة الماء وتتبع أنماط هجرة الأنواع مثل طيور الألباتروس، التي تسافر بين القارات. تشير التغيرات في درجة حرارة الماء إلى تحولات في توزيع الحياة البحرية، وفي بعض الأحيان تغير هذه الطيور مسارات هجرتها".
الذكاء الاصطناعي في برنامج البحوث البحرية
وأضاف: "السؤال هو... هل نربط بين هذه النقاط؟ قد لا يبدو أن هجرة الطيور وحدها مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ، ولكن عند النظر إليها جنبًا إلى جنب مع العوامل البيئية الأخرى ونقاط البيانات، تظهر صورة أكبر. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا تحويليًا من خلال تسريع عملية ربط هذه المتغيرات المعقدة لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ".
وأكد أن هناك جوانب عديدة يمكن استكشافها في هذا الإطار.
"على سبيل المثال، كجزء من برنامجنا البحثي البحري بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، نقوم بفحص تغيرات درجة حرارة المياه وتأثيرها على الحياة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال شراكتنا مع OceanX، أجرينا أبحاثًا حول المواد البلاستيكية الدقيقة، ودرسنا وجودها وتطورها في مناطق مختلفة من محيطاتنا. في حين أن هذه المواضيع قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ، إلا أنها بلا شك لها تأثير. وهنا تصبح قوة الذكاء الاصطناعي تحويلية. من خلال إنشاء شبكة من الأفكار، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير فهم أعمق وكشف الروابط التي تتجاوز ما يمكن أن تحققه الأساليب التقليدية لتحليل البيانات."
كيف تساعد الذكاء الاصطناعي في تلقيح السحب؟
وعلى نحو مماثل، فإن عمر السحب في عملية تلقيح السحب قصير نسبيا، لذا فإن اتخاذ القرارات بسرعة أمر ضروري. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم خبراء الأرصاد الجوية من خلال تحديد معايير محددة وتحديد أفضل المواقع داخل السحب لعملية تلقيح السحب.
في الوقت الحالي، تتم هذه المهام يدويًا. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمشغلين تحليل ميزات السحابة المهمة واتخاذ قرارات أكثر استنارة، مسترشدين بتوصيات الذكاء الاصطناعي حول المكان الذي يجب أن يركزوا فيه جهودهم.
وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:
"نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي في نمذجة وتوقع السحب القابلة للتلقيح. وفي حين أننا نختبر أيضًا الطائرات بدون طيار، إلا أنها لم تدخل مرحلة التشغيل بعد. يثبت الذكاء الاصطناعي فعاليته العالية في تلقيح السحب من خلال تحسين العمليات، وتعظيم إمكانات كل سحابة، وتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لأنشطة التلقيح. كما يتيح تحديدًا دقيقًا لأفضل المناطق لإجراء هذه العمليات."