الإمارات: ضباب كثيف وتنبيه أصفر للسائقين لتوخي الحذر
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لسائقي المركبات بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب، صباح اليوم الأحد.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر في 9 فبراير، لإخطار السكان بتدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان فوق بعض المناطق الداخلية حتى الساعة 9.30 صباحا.
ودعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب. وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وبشكل عام، يتوقع سكان الإمارات طقساً معتدلاً إلى غائم جزئياً، الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشمالية، بالإضافة إلى المناطق الساحلية والجزر خلال النهار.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية.
وتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة باتجاه الشمال، وتتراوح سرعة الرياح بين 15 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر يكون مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عمان.