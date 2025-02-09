الإمارات: ضباب كثيف وتنبيه أصفر للسائقين لتوخي الحذر

وبشكل عام، يتوقع سكان الإمارات طقساً معتدلاً إلى غائم جزئياً، الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشمالية، بالإضافة إلى المناطق الساحلية والجزر خلال النهار.