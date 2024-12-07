الإمارات: ضباب كثيف وتحذيرات باللونين الأحمر والأصفر
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر لتحذير سكان الإمارات العربية المتحدة من تشكل الضباب فوق بعض أجزاء من الدولة.
كما نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المخفّضة الموضحة على اللوحات الإلكترونية.
ستنخفض الرؤية في المناطق الموضحة على الخريطة على النحو التالي:
وبشكل عام يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية.
ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومنعشة أحياناً خاصة في البحر.
ويتوقع أن يتحول الطقس إلى رطب ليلاً وصباح الأحد، مع ارتفاع مستويات الرطوبة بين 15% في الجبال و90% في المناطق الساحلية والجزر.
وإجمالاً، ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، و10 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي و28 درجة مئوية في دبي.
ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.