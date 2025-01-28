الإمارات: زيادة الأمطار بنسبة 25% باستخدام تقنيات جديدة
قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على تعزيز هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 25 في المائة باستخدام التقنيات الجديدة التي قد تنشأ من الدورة السادسة المقبلة لبرنامج تعزيز هطول الأمطار.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "تشير الدراسات إلى أن استخدام التقنيات الجديدة يمكن أن يزيد معدلات هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25 في المائة، اعتماداً على عوامل مثل الظروف الجوية".
"تتحسن النتائج مع وجود أجواء أكثر نظافة، والتقدم في المواد، وتحسين التقنيات والمنهجيات. ومن خلال التركيز على هذه العناصر، يمكننا زيادة فعالية عملياتنا بشكل كبير."
وكانت المزروعي تتحدث على هامش فعاليات الملتقى الدولي السابع للاستمطار الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الثلاثاء.
وافتتح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار رسمياً دورته السادسة لتلقي مقترحات الأبحاث المبتكرة، حيث يحق للمشاريع الفائزة الحصول على منح تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار (5.511 مليون درهم) لكل منها.
ويدعو البرنامج إلى تقديم مقترحات بحثية مبتكرة تركز على خمسة مجالات رئيسية:
مواد البذر المحسنة
أنظمة جديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار
الطائرات بدون طيار ذاتية الحكم
التدخلات المناخية المحلية
النماذج المتقدمة والبرمجيات وتحليل البيانات
زيادة بنسبة 300% في قطرات الماء الكبيرة
وتستخدم الدولة حالياً مواد النانو في تلقيح السحب، والتي أثبتت فاعليتها العالية. وقد أدى استخدام هذه المواد - التي يتم تصنيعها حصرياً في مصنع الإمارات لتحسين الطقس التابع للمركز الوطني للأرصاد الجوية - إلى زيادة بنسبة 300% في قطرات الماء الكبيرة مقارنة بتقنيات التلقيح التقليدية. وتتجه الدولة الآن نحو مرحلة تسويق هذه التكنولوجيا.
وفي معرض حديثها عن هذا الاختراق، أضافت المزروعي: "كنا نستخدم في السابق مواد ماصة للرطوبة، وهي خيار طبيعي. وتتميز المادة النانوية بتركيبتها التي تحتوي على تركيز 10% من ثاني أكسيد التيتانيوم، مما يعزز فعاليتها".
وأكدت أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يهدف من خلال هذه الدورة إلى البناء على الإنجازات المهمة التي حققها البرنامج في الدورات السابقة، وتمكين مبادرات الاستمطار المختلفة من تعزيز استراتيجياتها وتبسيط عملياتها وتحقيق نتائج أفضل لهطول الأمطار.
وأضافت: "على عكس المواد التقليدية التي تتطلب حرق الشعلات لتحسين حجم القطرات، فإن المادة النانوية الجديدة عبارة عن مسحوق ناعم - 250 جرامًا فقط لكل شعلة - يتم توزيعه مرة واحدة، مما يجعله أكثر كفاءة في كل من العمليات واستخدام المواد. هذا الابتكار هو نتيجة ملموسة لجهودنا، وهو الآن جاهز للتطبيق العملي، وقد أدى إلى تحسين فعالية عمليات تلقيح السحب بشكل كبير".
معالجة الأمن المائي العالمي
ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الأمن المائي العالمي من خلال تعزيز أفضل الممارسات والتعاون في مجال بحوث تعزيز هطول الأمطار، ويواصل البرنامج تحديد الأساليب التي تم التحقق منها علميًا والتي يمكن تنفيذها بشكل مستدام لتعزيز هطول الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وتجري عمليات تلقيح السحب حالياً بواسطة وحدة دائمة في إدارة الأرصاد الجوية التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية، والتي تجري عملياتها في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ولا يتم استخدام أي مواد كيميائية ضارة في هذه العمليات.
وعندما سُئل عن سبب اعتبار تلقيح السحب الآن فكرة أكثر جاذبية، مع انخفاض الشكوك والمقاومة، قال محمد محمود، الرئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة المناخ والمياه: "السبب في ذلك هو أن العالم - وخاصة هذا الجزء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - يائس لتأمين موارده المائية لتلبية الطلب المتزايد من سكانه ... سواء كانت احتياجات استهلاكية بشرية لمياه الشرب، أو مياه للغذاء، أو الزراعة، التي تستهلك أكبر قدر من المياه، سواء كانت للصناعة والتصنيع.
"حتى فيما يتعلق بالطاقة، فأنت بحاجة إلى المياه ليس فقط للمساعدة في توليد الطاقة والطاقة المتجددة ... بل وأيضًا [لتشغيل] محطات الطاقة العادية. لذا، إذا كان هناك أي شيء يمكننا استخراجه من جذوع أدواتنا لزيادة إمداداتنا المحتملة من المياه، فلماذا لا نلجأ إليه؟ إن (تلقيح السحب) هو مجرد أحد هذه الأشياء."
وقال عبد الله المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد الجوية ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة حقق "تقدماً ملحوظاً في تطوير تقنيات تحسين الأمطار وتوفير حلول مبتكرة لمعالجة ندرة المياه".
وقال المندوس: "أود أن أعرب عن عميق امتناننا لقيادتنا الحكيمة، التي كان دعمها المستمر هو القوة الدافعة وراء نجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على مدى السنوات العشر الماضية". "أنا فخور بتسليط الضوء على أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون البحثي الدولي اكتسبت اعترافًا عالميًا بدورها المؤثر في تحويل المجتمعات المحلية وتشكيل الحوار العالمي حول استدامة المياه".