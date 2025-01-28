الإمارات: زيادة الأمطار بنسبة 25% باستخدام تقنيات جديدة

وعندما سُئل عن سبب اعتبار تلقيح السحب الآن فكرة أكثر جاذبية، مع انخفاض الشكوك والمقاومة، قال محمد محمود، الرئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة المناخ والمياه: "السبب في ذلك هو أن العالم - وخاصة هذا الجزء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - يائس لتأمين موارده المائية لتلبية الطلب المتزايد من سكانه ... سواء كانت احتياجات استهلاكية بشرية لمياه الشرب، أو مياه للغذاء، أو الزراعة، التي تستهلك أكبر قدر من المياه، سواء كانت للصناعة والتصنيع.