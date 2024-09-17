الإمارات: رياح معتدلة وأمطار خفيفة متوقعة اليوم

وتتراوح درجات الحرارة في المناطق الجبلية بين 23 درجة مئوية و45 درجة مئوية، وفي دبي تتراوح درجات الحرارة بين 27 و39 درجة مئوية، وفي أبوظبي تتراوح درجات الحرارة بين 28 و41 درجة مئوية.

ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب

وتهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.