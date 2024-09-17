الطقس
الإمارات: رياح معتدلة وأمطار خفيفة متوقعة اليوم
في دبي تتراوح درجات الحرارة بين 27 درجة مئوية و39 درجة مئوية
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، ويتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة مع تشكل السحب الحملية باتجاه الشرق.
وتتراوح درجات الحرارة في المناطق الجبلية بين 23 درجة مئوية و45 درجة مئوية، وفي دبي تتراوح درجات الحرارة بين 27 و39 درجة مئوية، وفي أبوظبي تتراوح درجات الحرارة بين 28 و41 درجة مئوية.
ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب
وتهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.