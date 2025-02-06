الإمارات: درجات حرارة معتدلة وأجواء مغبرة اليوم
من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئيا وغائمة جزئيا في المناطق الشمالية والشرقية.
وتهب على البلاد رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج قد يكون مضطربا أحيانا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلى 27 درجة مئوية خلال النهار و13 درجة مئوية في الليل. وفي دبي، ستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال النهار و15 درجة مئوية في الليل.
وتشهد الشارقة ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال النهار و11 درجة مئوية في الليل.
وتوقع الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة التي بدأت في الارتفاع يوم الأربعاء، بمقدار يتراوح بين 2 إلى 5 درجات اعتبارًا من الجمعة 7 فبراير.