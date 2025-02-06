الإمارات: درجات حرارة معتدلة وأجواء مغبرة اليوم

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلى 27 درجة مئوية خلال النهار و13 درجة مئوية في الليل. وفي دبي، ستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال النهار و15 درجة مئوية في الليل.