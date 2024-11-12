الإمارات تواجه تحديات مناخية مع توقع زيادة الأمطار بنسبة 20%

وذكر الدكتور العبري الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي هطلت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل، حيث تجاوزت بعض المناطق 100 ملم، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار تم تسجيلها كانت 259 ملم في خطم الشكلة، بينما سجلت المرموم 219 ملم، وهي الأعلى في دبي.